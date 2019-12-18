Güney Kıbrıs, KKTC’den domates ithal edecek” iddiaları gerçek değil!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey’den Güney’e domates ihracatı için herhangi bir resmi izin başvurusu yapılmadığını, ayrıca bu dönemdeki arz talep dengesinden dolayı, domates ihracatının mümkün olmadığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey’den Güney’e domates ihracatı için herhangi bir resmi izin başvurusu yapılmadığını, ayrıca bu dönemdeki arz talep dengesinden dolayı, domates ihracatının mümkün olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rum basını kaynaklı haberlerde yer alan “Güney Kıbrıs, KKTC’den domates ithal edecek” iddialar değerlendirildi.

Açıklamada, “Domates ürünü, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olup, 2019 yılının başlarından itibaren bitki sağlık sertifikası yönünden, tıpkı patateste olduğu gibi özel denetime tabi bir üründür. Bu sertifikası da ilgili AB uzmanının görüşleri doğrultusunda hazırlanmakta olup, bu yıl böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiştir” denildi.

KKTC’den Güney Kıbrıs’a domates ihracatının en son 16 Mart 2018 tarihinde yapıldığı ve daha sonra da herhangi bir resmi izin başvurusu yapılmadığı ifade edilen açıklamada, arz talep dengesinden dolayı, domates ihracatı mümkün olmadığı belirtildi.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan izin başvurularının Ticaret Odası, Ticaret Dairesi ve Tarım Dairesi tarafından ortak değerlendirildiğine işaret edildi.