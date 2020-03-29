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Güney Kıbrıs Koronavirüs nedeniyle yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini hızlandırıyor

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Güney Kıbrıs Koronavirüs nedeniyle yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini hızlandırıyor
Güney Kıbrıs Koronavirüs nedeniyle yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini hızlandırıyor

Rum kesiminde, ekonominin kurtarılması için, önümüzdeki aylarda yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesine ivme kazandırılmasının beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi ekinde “Koronavirüs Yüzünden Yeniden Yatırım Karşılığı Vatandaşlıklar” başlıklı haberinde, hukuki çerçevede var olan kısıtlamalar, aynı zamanda 29 yabancı yatırımcıdan “Kıbrıs” vatandaşlığının geri alınması kararına rağmen, Rum hükümetinin koronavirüs salgının etkileriyle baş edilebilmesi için aldığı 27 olağanüstü önlemin içerisinde, yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesiyle ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu belirtti.

Somut anlamda, başvuruların incelenmesinin hızlandırılmasına karar verildiğini yazan gazete, Rum hükümetinin, ekonominin, yatırım karşılığı vatandaşlıklardan asgari düzeyde destek aldığını savunmasına rağmen, aldığı bu kararla bu sektöre oldukça yatırım yapmakta olduğunun görüldüğünü ifade etti.

İlgili verilere göre, Rum tarafında gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1,2’sinin yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programıyla alakalı olduğunu yazan gazete, bu program aracılığıyla 2013 yılından bugüne kadar ekonomiye 6,6 milyar Euro para girişi olduğunu ekledi.

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