Güney Kıbrıs’a yurt dışından kargo ile 14 kilo uyuşturucu madde gönderildi

Güney Kıbrıs’a kargo ile 14 kilo civarında uyuşturucu gönderildi, konuyla ilgisi bağlantısı olan kişi tutuklandı.

Ocak ayının son 5 günü içerisinde Güney Kıbrıs’a kargo ile 14 kilo civarında uyuşturucu gönderildiği ve konuyla ilgisi bağlantısı olan 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Yunan Narkotik Polisi ve diğer yabancı birimlerle iş birliği yapan Rum polisi, 27 Ocak’ta yurt dışından, kargo şirketi ile gönderilen 3 kargo içerisinde toplam 13 kilo 905 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kargoları almak üzere şirketin Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimindeki şubelerine giden 32 ve 41 yaşındaki iki kadın ile 24 ve 25 yaşlarındaki iki erkek tutuklandı.