Güney Kibris’ta 2021 Turizm Sezonuyla Ilgili Ciddi Kaygi var

Güney Kıbrıs’ta, birçok otelin Ağustos ayı sonundan itibaren çalışmalarını erkenden askıya almaya doğru gittiği, çünkü yaz döneminde turist gelişiyle ilgili beklentilerin karşılanmadığı haber verildi.

Önümüzdeki kış dönemi için de sağlam umutlar bulunmadığını yazan Haravgi gazetesi, otelcilerin önümüzdeki yılın turizm sezonuyla ilgili olarak da ciddi kaygı içerisinde oldukları, çünkü seyahat eden kişilerin psikolojilerindeki değişikliğin, 2021 yılında da etkilerini sürdürmesinden korkulduğuna dikkati çekti.

Rum Otelciler Birliği PASİKSE’nin “Mağusa” bölgesi müdürü Doros Takkas da açıklamasında, “Mağusa” bölgesindeki otellerin yalnızca yüzde 30’unun bu yaz döneminde açıldığını belirterek, bunların çoğunun Eylül ve Ekim aylarında açık kalmayı başaramayacaklarına, çünkü turist gelişlerinin oldukça düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

2020 yılının geri kalanı için büyük beklentileri olmadığını dile getiren Takkas, önümüzdeki yıl için de ciddi kaygı olduğunu söyledi.

Turizmdeki düşüşün yüzde 90’ları aştığını da ifade eden Takkas, İngiltere, Rusya ve İskandinav ülkeleri gibi geleneksel pazarların turizm planlamalarının dışında kalmasından ötürü, turist gelişlerinin oldukça düşük seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi.

YÜZDE 88 DÜŞÜŞ

Rum İstatistik Biriminin verilerine göre, bu yılın Temmuz ayında ülkeye 64 bin 914 kişinin geldiğini ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise 550 bin 971 kişi olduğunu kaydeden gazete, Temmuz ayı turist gelişlerinde geçen yıla göre yüzde 88,2 düşüş yaşandığını ekledi.

NAKLİYE VE DEPOLAMA CİRO ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan gazete, Rum tarafındaki Nakliye ve Depolama Ciro Endeksinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36,5 düşüş yaşandığını yazdı.

Hava taşımacılığının koronavirüsü pandemisinden ötürü büyük bir darbe aldığını yazan gazete, nakliye ve depolama ciro endeksinin 2019 yılının Haziran ayında 126.5 olduğunu, 2020 yılının Haziran ayında ise 79.7’ye gerilediğini ekledi.