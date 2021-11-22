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Güney Kıbrıs’ta 491 vaka!

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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 83 bin 155 test sonucunda, Covid-19 vakalarına 491 daha eklendi.
Güney Kıbrıs’ta 491 vaka!

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 130 bin 591’e yükseldiğini açıkladı.

Hastanede tedavi görenlerin sayısı 106, durumu ciddi olanların sayısı 32 olarak açıklandı.

Bugün can kaybı yaşanmadı ve toplam can kaybı 590'da kaldı.

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