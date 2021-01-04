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Güney Kıbrıs'ta BÜTÇE krizi devam ediyor!

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Disy-Edek toplantı yaptı
Güney Kıbrıs'ta BÜTÇE krizi devam ediyor!

Güney Kıbrıs'ta BÜTÇE krizi devam ediyor ... 2021 Bütçesi Meclis'te onay almamıştı.

DETAY ÖZEL - HANİFE LEFKARALI

Disy lideri Averof Neophytou Pazartesi günü yapılacak bütçe oylaması için çabalarını sürdürüyor. nı Nicos Anastasiades ise  Perşembe günü parti liderleriyle yeniden r 2021 devlet bütçesini görüşmek üzere bir toplantı çağrısında bulundu.

Toplantı, kabine toplantısından hemen önce Perşembe günü saat 10: 15'te yapılacak ve Anastasiades'in parti liderlerine orijinal bütçede yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bütçesi   ilk kez olarak 2021’de , 17 Aralık 2020'de yapılan oylamada 24'e karşı 29 oyla reddedildi.

Harekete geçen hükümet, dengeyi bozmaya yetecek kadar fikir birliği elde etmek amacıyla muhalefet partileriyle bir dizi istişare başlattı ve önerilen değişiklikleri değerlendirmeye söz verdi.

Potansiyel olarak belirleyici oylara sahip olan Edek  başkanı Marinos Sizopoulos, Pazartesi günü Neophytou ile bir araya geldi. Her iki lider de ihtiyatlı iyimserlik belirttiler.

Edek'in parlamentoda üç sandalyesi var ve Mayıs ayında yapılacak Meclis seçimlerinde şu anda tek sandalyeye sahip olan Vatandaş İttifakı ile işbirliği yapacak.

Disy'ye geçen sefer bütçeyi desteklemek için katılan Dayanışma, Elam ve Demokratik İşbirliği'nin fikirlerini değiştirmemesi koşuluyla, dört oyu çoğunluğu sağlamak için yeterli olacak

Bütçe tasarısının kabul edilmediği durumlarda, hükümetin değiştirilmiş bir BÜTÇE yasa tasarısı sunmak için parlamentoda oylama tarihinden itibaren 45 günü vardır. 

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