Güney Kıbrıs'ta güvenlik önlemleri artırıldı

İsrail’in İran’ı vurmasıyla başlayan kriz nedeniyle Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü en yüksek alarm seviyesine geçerken, Güney Kıbrıs’taki İsrail ve ABD büyükelçilikleri ile liman ve havalimanlarında olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.2/2

Haravgi’nin haberine göre Baf’ta “Andreas Papandreu hava üssünde” en yüksek alarm seviyesine geçildi, sivil havalimanının içinde ve havalimanı çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Dün sabahtan öğlene kadar Baf sivil havalimanına 8 İsrail yolcu uçağı park ettiği, öğleden sonra daha fazlasının havalimanına ulaşmasının beklendiği kaydedilen haberde, artan talebe cevap verebilmek için hem sivil havalimanında hem de hava üssünde ek çözümler sunulduğu bilgisi verildi

Gazeteye göre, Baf polisine İsrailli turistleri ve İsraillilere ait şirketleri koruma emri verildi. Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle havalimanındaki durum ve çatışmaların tırmanması korkusunun, Güney Kıbrıs’a yönelik turist hareketliliğini olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.

Rum Polis Sözcüsü, Güney Kıbrıs genelindeki hava ve deniz limanları ile İsraillilerin toplandığı diğer alanlarda sıkı güvenlik önlemleri alındığını, İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’ndeki güvenlik önlemlerinin de artırıldığını açıkladı.

Fileleftheros, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nün bütün birimlerine ve personeline, hedef olabilecek hassas noktalarda nöbet tutacak ve devriye gezecek personelin çelik yelek giymesi, teyakkuz halinde olması ve hedef olabilecek alanlardaki devriyelerin artırılması emri verdi.

Alışveriş merkezleri, marinalar ve Yahudilere ait şirket ve iş yerlerindeki devriyelerin artırılması, devriye araçlarının yakıt depolarının 24 saat görev yapabilecek şekilde dolu tutulması istendi.

Rum polisinin güvenlik önlemlerini sivil havalimanı bulunan Larnaka, büyükelçiliklerin bulunduğu Lefkoşa’nın Rum kesimi, Yahudi sinagogları bulunan bölgeler, “United for Palestine” isimli internet grubunun yarın protesto eylemi düzenlemeyi planladığı Limasol başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde artırıldı.

Gerekli yerde polise RMMO askerleri de destek veriyor.

Aynı gazete, İsrail’in İran’a saldıracağını önceden bilen okul idarelerinin velilerden çocuklarını okula göndermemelerini istemesi üzerine Limasol’daki Yahudi anaokulu ve ilkokulunun dün boş kaldığını yazdı. Limasol’daki sinagogun da dün sabah itibarıyla tam teçhizatlı Rum polisleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından korumaya alındığını belirtti.