  • BIST 2.395,22
  • Altın 982.592
  • Dolar 16.9747
  • Euro 17.4731
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Güney Kıbrıs'ta hareket halindeki araçta bomba patladı

» »
Larnaka’ya bağlı Oroklini’de bu sabah 05.30’da meydana gelen olayda, seyir halindeki van tipi araçta bomba patladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta hareket halindeki araçta bomba patladı

Larnaka’ya bağlı Oroklini’de bu sabah 05.30’da meydana gelen olayda, seyir halindeki van tipi araçta bomba patladığı belirtildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, seyir halindeki van araçta bombanın patlaması sonucu 30 yaşındaki yabancı uyruklu araç sürücüsü yaralandı.

Patlama sonucu yaralanan 30 yaşındaki araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken hastanede yapılan tetikler sonucunda sürücünün elinden yaralandığı tespit edilerek, ameliyata alınması bekleniyor.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.

Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, olayın; 30 yaşındaki araç sürücüsünün, arabayı hareket ettirdikten ve 500 metre sürdükten sonra patlamanın gerçekleştiğini belirtti.Polis, bombanın çeşidi ve ateşlendiği şeklin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatırken bölgedeki kameraları da incelemeye aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta su altı arkeoloji parkı açılacak02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:11
  • Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:25
  • Rum itfaiyeciler dayanma güçlerinin sınırında02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:19
  • Rum Basını: “Bir fotoğraf, binlerce kelimeye bedel"01 Temmuz 2022 Cuma 19:23
  • Rum Yönetimi Başkanlığı’na ilk kadın aday01 Temmuz 2022 Cuma 16:58
  • Rum Meclis'inden PKK'ya destek01 Temmuz 2022 Cuma 16:29
  • Rum Basını, NATO zirvesi ve Erdoğan-Anastasiadis karşılaşmasını değerlendirdi01 Temmuz 2022 Cuma 12:37
  • RMMO’da 20 yılda 21 ölümlü kaza!01 Temmuz 2022 Cuma 12:28
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri01 Temmuz 2022 Cuma 12:09
  • Güney Kıbrıs'ta İşsizlik oranları açıklandı01 Temmuz 2022 Cuma 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti