  • BIST 1.702,490
  • Altın 602,53
  • Dolar 10,0647
  • Euro 11,4769
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Güney Kıbrıs'ta insan kaçakçılığının önü kesilemiyor!

» »
Güney Kıbrıs'ta, Pazartesi günü bir ihbarın ardından Strovolos'ta insan kaçakçılığı kurbanı olması muhtemel 18 Rus ve Ukrayna kökenli kişi tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta insan kaçakçılığının önü kesilemiyor!

İnsan kaçakçılığıyla mücadeleden sorumlu başkan, Eleni Michail basına, şu anda ifadelerin alındığını ve soruşturmaların sürdüğünü, ancak tutuklamaların yapılıp yapılmayacağını değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Michail ayrıca, birçok kişinin üç aylık turist vizesi ile gelmesi ki bunun da yasal yollarla tekrar ziyaretlere yol açabileceğindan dolayı insan kaçakçılığına dair potansiyel mağdurları tespit etmede zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs'ın, yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda, başlıca konuyla ilgili mahkumiyet eksikliği nedeniyle derecesi düşürülmüştü.

Raporda, “(Güney Kıbrıs'ın) insan ticaretinin ortadan kaldırılması için asgari standartları tam olarak karşılamıyor, ancak bunun için önemli çaba sarf ediyor” denildi.

 

Cyprus Mail.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stefanu Brüksel Ve Londra’da Kıbrıs Sorununu Görüşecek15 Kasım 2021 Pazartesi 16:43
  • BAE İle İkinci Gayriresmî 3’lü Görüşme Dubai’de Gerçekleşti15 Kasım 2021 Pazartesi 16:22
  • Araç İçerisinde Yanan Şahıs Hayatını Kaybetti15 Kasım 2021 Pazartesi 15:32
  • Baf Yangın Yeri15 Kasım 2021 Pazartesi 15:18
  • Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 206 yeni vaka!14 Kasım 2021 Pazar 21:20
  • Larnaka’da 18 kilo 700 gram hintkeneviri ele geçirildi14 Kasım 2021 Pazar 19:55
  • Yeşil Hat’ta Kurulacak Gözlem Sisteminin Ardındaki Gizem14 Kasım 2021 Pazar 16:43
  • Çöpte el bombası ve TNT bulundu!14 Kasım 2021 Pazar 16:24
  • Johnson’a “Kıbrıs’ta Önleyici Ve Yapıcı Rol Üstlen” Çağrısı14 Kasım 2021 Pazar 15:47
  • Mavroyannis Uluslararası Adalet Komisyonu Üyeliğine Seçildi14 Kasım 2021 Pazar 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti