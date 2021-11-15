Güney Kıbrıs'ta insan kaçakçılığının önü kesilemiyor!

Güney Kıbrıs'ta, Pazartesi günü bir ihbarın ardından Strovolos'ta insan kaçakçılığı kurbanı olması muhtemel 18 Rus ve Ukrayna kökenli kişi tespit edildi.

İnsan kaçakçılığıyla mücadeleden sorumlu başkan, Eleni Michail basına, şu anda ifadelerin alındığını ve soruşturmaların sürdüğünü, ancak tutuklamaların yapılıp yapılmayacağını değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Michail ayrıca, birçok kişinin üç aylık turist vizesi ile gelmesi ki bunun da yasal yollarla tekrar ziyaretlere yol açabileceğindan dolayı insan kaçakçılığına dair potansiyel mağdurları tespit etmede zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs'ın, yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda, başlıca konuyla ilgili mahkumiyet eksikliği nedeniyle derecesi düşürülmüştü.

Raporda, “(Güney Kıbrıs'ın) insan ticaretinin ortadan kaldırılması için asgari standartları tam olarak karşılamıyor, ancak bunun için önemli çaba sarf ediyor” denildi.

Cyprus Mail.