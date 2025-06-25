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Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının yasal olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak!

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Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi’nin Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili kira sözleşmelerinin yasal olup olmadığını kontrol etmek için prosedür başlatmayı planladığı Rum basınında yer aldı.
Güney Kıbrıs’ta kalan Kıbrıs Türk mallarının yasal olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak!

Haberde, hak sahibi olmadan Kıbrıs Türk evlerini kullananların eylül ayından itibaren” endişelenmesi gerekeceği”  kaydedildi.

Konuyla ilgili haberinde, kontrolden geçirilen ticari gayrimenkullerde, yaklaşık 10 sözleşmeden birinin ihlal edildiğinin tespit edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunun gayrimenkullerin geri alınmasına dair bir sürecin başlatılmasına yol açtığını kaydetti.

Güney Kıbrıs genelinde Kıbrıs Türk ticari gayrimenkulleriyle ilgili olarak toplam 4 bin 527 kira sözleşmesi bulunduğunu yazan gazete, bunların yüzde 32’sinin Limasol, yüzde 30’unun Baf, yüzde 26’sının Larnaka ve yüzde 12’sinin de Lefkoşa’nın güney kesiminde bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs genelinde Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili 20 bin 621 kira sözleşmesi bulunduğunu da belirten gazete, bunların yüzde 23’ünün evler, yüzde 14’ünün ticari gayrimenkuller, yüzde 43’ünün tarım arazileri, yüzde 6’sının yazlık/kır evleri, yüzde 14’ünün de başka yerlerle alakalı olduğunu kaydetti.

Kullanılan yaklaşık 5 bin evden çoğunun yasal olarak kullanıldığının tahmin edildiğini ancak yasal hak sahiplerinin ölmesinin ardından el değiştiren evler de bulunduğunu yazan gazete, elde edinilen bilgilere göre göçmen olmayan kişilere kiralanan konutlar bulunduğunu da belirtti.

Gazete, ilgili mevzuatta kısa süre önce yapılan değişikliğin ardından, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili kira sözleşmelerinin barınma amaçlı olarak, ölümü sırasında bu mülke sahip olan Rum göçmenin mirasçılarına devredilmesinin mümkün hale geldiğini de anımsattı.

Söz konusu mülklerin üçüncü dereceye kadar olan doğrudan ve dolaylı akrabalara devredilmesi imkânı tanındığını da ifade eden gazete, esas meselenin bu mülkleri devralanların bunları barınma amaçlı mı yoksa kazanç sağlamak için kira amaçlı mı kullanıldığı olduğuna işaret etti.

Söz konusu mülklerde ikamet edenlerin durumunun yasal olup olmadığını kontrol etmek için başka bir yöntem seçilmediği sürece, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimindeki personel yetersizliğinden ötürü sürecin uzun zaman almasının beklendiğini kaydeden gazete, bazı evlerin göçmenlerin oturması için tahsis edilmesi amacıyla geri alınacağını kaydetti.

Geri alınacak evlere şu an Güney Kıbrıs’ta dağınık halde bulunan yaklaşık 200 evin daha eklenmesinin beklendiğini yazan gazete, bu 200 evin kullanılmaz halde ve barınmak için tehlikeli olduğunu belirtti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ve diğer milletvekillerinin binaların, masraflara göçmenlerin de dahil olmasıyla onarılması konusunda bir formül ortaya koyduğunu da yazan gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin bir binanın tadilatının 40 bin Euro’yu geçmesi durumunda bunu onarmamayı tercih ettiğini ve binaların böylece kullanılmadan kaldıklarını kaydetti.

Gazete bu öneride bulunanların Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin 40 bin Euro’yu vermesi, geriye kalan 20-30 bin Euro’nun da evin kullanılabilir hale getirilmesi için evle ilgilenen çiftler tarafından verilmesi şeklinde bir düşünceleri olduğunu da belirtti.

Gazeteye göre, öneriyi yorumlayan Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi sözcüsü ise açıklamasında göçmenlerin Kıbrıs Türk evlerinin tadilatına ekonomik katkıda bulunmasına dair çözümün, mülklerin yasal sahipleri tarafından talep edilmesi riskinin ötesinde, çifte standart meydana getirebileceğini ifade etti.

Bazı göçmenlere evleri tamir etmek için hiçbir şey ödemeden Kıbrıs Türk evleri tahsis edildiğini kaydeden gazete, bahsedilen durumda ise hak sahiplerinden evlerin bakımı için para vermelerinin isteneceğine işaret etti.

Gazeteye göre, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi sözcüsü açıklamasında ayrıca Kıbrıs Türk Mallarının İdaresinin yeniden düzenlenmesiyle birlikte Kıbrıs Türk Malları İdaresi fonunun gelirlerinin artacağını ve böylece evlerin tamir edilip hak sahiplerine verilmesi için daha fazla para tahsis edilebileceğine işaret etti.

Haberde, Rum Meclisi’nin yukarıda bahsedilen konular ve Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili meseleler konusunda yakın zamanda karar alacağı da belirtildi.

 

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