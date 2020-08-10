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Güney Kıbrıs’ta Küçük Suç İşleyenlere Hapis Cezası Yerine Toplumsal Hizmet

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Güney Kıbrıs’ta Küçük Suç İşleyenlere Hapis Cezası Yerine Toplumsal Hizmet
Güney Kıbrıs’ta Küçük Suç İşleyenlere Hapis Cezası Yerine Toplumsal Hizmet

Güney Kıbrıs’ta küçük suç işleyenler için hapse göndermek yerine toplumsal hizmette bulunabilecekleri bir uygulama üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki aşırı kalabalık nedeniyle borç, trafik suçları ve küçük çaplı hırsızlık gibi 9 aya kadar hapislik cezası bulunan suçları işleyenler için, mahkemenin vereceği cezanın toplumsal hizmete (kamuya ait alanların temizliği, bahçe peyzajı vb.) dönüştürülebileceğini ve böylelikle cezaevindeki yoğunluğun azaltılabileceğini yazdı.

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