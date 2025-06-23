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Güney Kıbrıs’taki gıda fiyatları Avrupa ortalamasının yüzde 30 üzerinde

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Eurostat verilerine göre Güney Kıbrıs’ta süt, peynir, yumurta, ekmek ve zeytinyağı gibi temel ürünler, Avrupa Birliği ortalamasına göre daha pahalı. Buna karşın meyve, sebze, et, balık ve lokanta hizmetleri AB ortalamasının altında seyrediyor.
Güney Kıbrıs’taki gıda fiyatları Avrupa ortalamasının yüzde 30 üzerinde

Güney Kıbrıs’taki gıda fiyatlarının, Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta süt, peynir ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının, AB ortalamasının yüzde 30,8 üzerinde olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta zeytinyağının, ekmeğin ve hububat ürünlerinin de diğer AB ülkelerinden daha pahalı olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta nispeten daha az pahalı olan ürünlerin; meyve-sebzeler, et ve balık olduğunu belirten gazete, otellerle lokantaların fiyatlarının AB ortalamasından yüzde 11,6 daha az olduğunu yazdı.

Haberde, toplu taşıma, mobilya, enerji ve elektronik eşyaların da Güney Kıbrıs’ta nispeten ucuz olduğu ifade edildi.

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