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Güney Kıbrıs’taki Yangınlar Düşündürücü

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Güney Kıbrıs’taki Yangınlar Düşündürücü
Güney Kıbrıs’taki Yangınlar Düşündürücü

Güney Kıbrıs’ta son günlerde çıkan birçok yangının, 2016 yılında Solea (Solya) bölgesinde çıkan ve büyük tahribata neden olan yangın günlerini anımsattığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Vicdansızlar Avında-Yangınlarla İlgili Alarm-Üç Tutuklama Eğlence’deki Kundakçı Aranıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta son günlerde çıkan birçok yangının, 2016 yılında Solea(Solya) bölgesinde çıkan büyük yangının kötü anılarını hafızalarda canlandırdığını yazdı.

Gazete ilgili birimlerin, çıkan birçok yangının, bazı görgü tanıklarına da dayanarak kasıtlı olarak çıkarıldığına dair delil topladığını ve bu nedenle alarma geçtiğini belirtti.

Rum polisinin, Baf, Çeri ve Peristerona’da çıkan yangınlarla ilgili zaten 3 kişiyi tutukladığını belirten gazete polisin, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Eğlence” bölgesinde geçtiğimiz gün çıkan ve bölge sakinlerini panik eden yangınla ilgili kundakçıyı da aradığını yazdı.

Rum İtfaiye Birimi, Orman Dairesi ve polisin olası yeni yangınlar için alarmda olduğunu yazan gazete, Larnaka’daki Tuz Gölü etrafında, geçtiğimiz Cumartesi çıkan yangının da kundaklama sonucu çıktığının tespit edildiğini belirtti.

Habere göre Rum İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yangınların yüksek hava sıcaklığı ya da şiddetli rüzgardan çıkmadığını bunların yardımcı unsur olduğunu, yangınların çıkmasında insan unsurunun söz konusu olduğunu söyledi.

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras da yaptığı açıklamada Tuz Gölü’nde çıkan ve 10 hektarlık alanın yanmasına neden olan yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

Viras, yangının, bölgede sinek yoğunluğunun yaşanması ve sazlıkların yakılmasıyla da bu sorunun azalacağı düşüncesiyle çıkarıldığını söyledi.

Eğlence Belediye Başkanı Haralambos Petridis açıklamasında, görgü tanıklarına atıfta bulunarak Eğlence bölgesindeki yangının kasten çıkarıldığına dair bulguların varlığına işaret etti.

“Ahna” (Düzce) Muhtarı Nikos Vasilas ise bölgede geçtiğimiz gün çıkan yangının kuzeyden kaynaklandığını savundu.

Öte yandan Alithia gazetesi Rum İtfaiye ekiplerinin hafta sonu boyunca 35 yangına müdahale ettiğini yazdı.

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