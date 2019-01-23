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Güney Kıbrıs’taki yeni nesiller fakirlik sınırında

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta çok fazla gencin, fakirlik sınırına yaklaşan maaşla çalışmak zorunda kaldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’taki yeni nesiller fakirlik sınırında

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta çok fazla gencin, fakirlik sınırına yaklaşan maaşla çalışmak zorunda kaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak, 2017 yılında, düşük maaşları nedeniyle fakirlik sınırında bulunan 18-24 yaşları arasındaki gençlerin oranın yüzde 13.7 olduğunu yazdı

Gazete, 2016 yılında ise bu rakamın, yüzde 10.2 olduğuna dikkati çekti.

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