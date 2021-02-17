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Güney’de 37 Farklı Mutasyon Saptandı

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Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsün 37 farklı mutasyonu tespit edildi.
Güney’de 37 Farklı Mutasyon Saptandı

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsün 37 farklı mutasyonu tespit edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, “Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji & Moleküler Viroloji laboratuvarı, NIPD Genetics, Mağusa (referans) Hastanesi”nin Belçika’daki ‘the catholic University of Loyvain” işbirliğinde, Nisan 2020-Ocak 2021 döneminde Güney Kıbrıs’ta 768 pozitif numune üzerinde yapılan akademik araştırmada İngiltere mutasyonu dahil 37 farklı mutasyon saptandı.

Gazete ilgili araştırmanın sonuçlarının Cuma günü düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı bilgisini verdi.

Politis dün yapılan 26 bin 270 testten 81’inin pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının 32 bin 707’ye yükseldiğini, koronavirüs sebebiyle 3 kişinin hayatını yitirdiğini, tedavi altındaki hasta sayısının 23, entübe hasta sayısının da 10 olduğunu bildirdi.

Aynı gazete test sonuçları pozitif çıkan kişilerin temaslılarını beyan etmemelerinin ve sahte test sonucu belgelerinin filyasyon ekiplerine baş ağrısı olduğuna dikkat çekti.

Pozitif çıkan kişilerin temaslı sayıları 3-4 kat fazla olmasına rağmen sadece 2-3 temaslı bildirdiği kaydedilen haberde hızlı test (rapit test) istasyonunda çalışan bir kişinin de, kendi akrabaları ve arkadaşları için negatif sonuçlu sahte test belgesi sağladığı ihbarında bulunulduğuna dikkat çekildi

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