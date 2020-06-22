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Güney’de Göçmen Politikası Değişiyor

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Güney’de Göçmen Politikası Değişiyor
Güney’de Göçmen Politikası Değişiyor

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engelleme politikasını hızlı bir şekilde uygulamak için harekete geçtiği ifade edildi.

Alithia gazetesi “Biz Kovacağız ve Frontex Bize Ödeme Yapacak- Göçmen Politikası Değişiyor” başlıklı manşet haberinde, kaçak göçmenlerin bir şekilde ülkeye girerek, çeşitli merkezler tarafından yönlendirilmeleri sonucunda siyasi sığınma başvurusunda bulunduklarını yazdı.

Bu çerçevede, Mennoya’da, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların (başvurularının incelenmesi tamamlanana kadar kalacağı) yeni bir yer inşa edilmesine ilişkin çalışmaların ilerlediğini yazan gazete, Rum İçişleri’nin, sığınma talepleri reddedilenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi için bir çözüm bulduğunu da belirtti.

Haberde, Rum kesiminin kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için charter uçuşlar ayarlayacağı, Frontex’in ise masrafları Rum tarafına ödeyeceği ifade edildi.

Gazete, iç sayfadan detaylandırdığı haberinde, kaçak göçmenler için inşa edilecek yeni yerin önümüzdeki Ağustos ayında tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Bu yeni yer hizmete girdiğinde, siyasi sığınma başvurusunda bulunacak kişinin, başvurusu incelenene kadar burada kalacağını ve şu an olduğu gibi serbest bırakılmayacağını kaydeden gazete, başvurunun incelenmesinin en fazla 10 gün süreceğini ifade etti.

Siyasi sığınma başvurusunun reddedilmesi durumunda, bahse konu kişinin hemen ülkesine veya güvenli bir ülkeye gönderileceğini kaydeden gazete, şu an onaylanması için mecliste bulunan mevzuat temelinde, yabancı uyruklu bir kişinin siyasi sığınma başvurusu reddedildiği zaman, buna itiraz etmesi halinde, şu an olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta kalma hakkı bulunmayacağını belirtti.

Kişinin bu durumda ülkesine sınır dışı edileceğini ve itirazı görülüp, haklı bulunduğu zaman (eğer bulunursa) Güney Kıbrıs’a dönebileceğini yazan gazete, ancak bu tarz başvuruların haklı bulunmasının zor olarak addedildiğini, çünkü Güney Kıbrıs’a giden göçmenlerin çoğunun savaş bölgelerinden değil, Afrika ve Asya’dan olduklarını ve hayatlarının da tehlikede olmadığına dikkati çekti.

Gazete, Rum kesimindeki “Eşitlik Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket” (KISA) Başkanı Doros Polikarpu’nun bugün Meclis’te yapılacak toplantıda milletvekillerinin kaçak göçmenler hakkında bilgilendireceğini ve toplantıya Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de katılacağını ekledi.

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