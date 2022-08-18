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Güney’de kripto varlık hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili kayıtlar...

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Güney Kıbrıs’taki Sermaye Piyasası Komisyonunun, kripto varlık hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili sicile kayıt olmak için 18 başvuru aldığı, bugüne kadar bunlardan ikisinin kabul edildiği ve bir başvurunun da “Revolut” şirketiyle ilgili olduğu haber verildi.
Güney’de kripto varlık hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili kayıtlar...

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlayıcılarının, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal hale getirilmesine karşı mücadeleyle alakalı mevzuatı ihlal etmeden Güney Kıbrıs’ta hizmet verebilmek için, Sermaye Piyasası Komisyonu’nun ilgili siciline katılım başvurusunda bulunma konusunda acele ettiklerini yazdı.

Şu ana kadar ilgili birime merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan iki şirketin kaydolduğunu yazan gazete, bunlardan birinin Revolut şirketinin Rum tarafındaki yan şirketi olan “RT Digital Securities Cyprus Ltd”, diğerinin de “Just2Trade Online” olduğunu belirtti.

Gazete, Rum tarafındaki sicile kaydolmanın lisans teşkil etmediğini, çünkü şu an AB’de Güney Kıbrıs’ta bu şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve lisansla ilgili bir kurumsal çerçevenin bulunmadığını bildirdi.

Gazete “Kripto Varlık Piyasalarının Regülasyonu” olarak bilinen “MiCA” mevzuatının tamamlanması üzerinde çalışıldığını ve en geç 2024 yılında yürürlüğe konulmasının beklendiğini de ekledi.

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