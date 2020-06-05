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“Güneyden gelen üç uçakla bir helikopter bölgedeki söndürme çalişmalarına başladı”

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“Güneyden gelen üç uçakla bir helikopter bölgedeki söndürme çalişmalarına başladı”
“Güneyden gelen üç uçakla bir helikopter bölgedeki söndürme çalişmalarına başladı”

Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs’tan gelen üç yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin bölgedeki söndürme çalışmalarına başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya “Alevkayası'nda çıkan yangına havadan müdahale için Kıbrıs Rum tarafından destek alınması” talebini ilettiği kaydedildi.  

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Özel Temsilcisi Erhan Erçin'i Kıbrıs Rum Liderliği Ofisi ile hava desteği sağlanması için görevlendirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgi verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynalar Bakanı Dursun Oğuz, yangının devam ettiği alanla ilgili Cumhurbaşkanı'na ilettiği bilgiler doğrultusunda gerekli teknik temas da kurularak 3 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopterinin Alevkayası'ndaki yangına müdahelesi için harekete geçildi. Güneyden gelen uçaklarla helikopter bölgedeki söndürme çalışmalarına başladı.”

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