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Günlük burç yorumları (2 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (2 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (2 Haziran 2023)

KOÇ

Sabrınız ve yürekten davranışınız özellikle sözel konularda elinizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlayacaktır. Bugün kendinize güvenin ve iletişime açın kendinizi.  

 

BOĞA

Bugün, sabah işinizden memnun olabilir ve işinizi sevebilirsiniz. Ancak öğleden sonra, hoş olmayan duygular sizi donuklaştıracaktır. Gülümseyin yapacak bir şey yok.  

 

İKİZLER

Bugün tecrübenizin de yardımıyla para yönünden kazançlarınız artacaktır. Öğrenciler sınav sonuçlarını bekliyorlarsa güzel haberler gelebilir. İyi bir gün.  

 

YENGEÇ

Maddi manevi anlamda size yardımcı olabilecek herhangi bir karar vermeden önce deneyimlerinize bugün güvenmelisiniz. Yaratıcı düşünceye açın kendinizi 

 

ASLAN

Farklı olduğunuzu ve hatta diğerlerinden daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, bunu gizli tutmanız tavsiye ederim. Çünkü kıskanılıyor ve dedikodunuz yapılıyor olabilir.   

 

BAŞAK

Sağlığınız için gereksiz yere endişelenmek iyi bir fikir değil. İyi kazançlar öngörüldüğü için bugün finansal olarak oldukça karlı olabilir, fırsatları kaçırmayın. 

 

TERAZİ

Profesyonel alanda bir rakibiniz sizi bir terfi veya avantaj için yenerse, hayalleriniz yerle bir olabilir. Dikkatle ele alınması gereken hassas bir aile meselesi çıkabilir. 

 

AKREP

Finansal güvenceye ihtiyaç duyan insanlar için güvenilir bir gelir kaynağı bugün yakalanabilir. Bir hastalıktan veya kazadan iyileşenler bir ilerleme kaydedecekler. 

 

YAY

İşlerin yürütülmesi konusunda, saçma sapan davrananlar çıkabilir karşınıza. Bazı insanlar için sağlık sorunları çok yakında geçmişte kalacak. 

 

OĞLAK

Bir iş fırsatı bugün önünüze gelebilir ve karlı çıkacak bir anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Bir seyahat planlanıyorsa, rezervasyonlar zorluk çıkarabilir.  

 

KOVA

Bugün yeni ortaklıkların oluşumu söz konusu olabilir. Uzun saatler çalışırken bile bazen ara vermek, ailenizle zaman geçirmek, olumsuzlukları telafi edebilir.

 

BALIK

Bugün, yakın gelecekte karlı olabilecek bazı iş anlaşmaları, sözleşmeleri alabilirsiniz. İş yerinde bazı yeni kavramları uygulamaya koyabilirsiniz.  

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