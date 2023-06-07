Günlük burç yorumları (7 Haziran 2023)

KOÇ

Duran varlıklara yatırım yapmadan önce sezgilerinizi, sağduyunuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Ev hayatınız fazla çalışmanızdan etkilenebilir.

BOĞA

Bugün üzerinize güçlü bir yaratıcı dürtü gelebilir. Sezginiz, ürettiğiniz her şeyde etkili bir rol oynayabilirsiniz.

İKİZLER

Aile cephesinde zorlu bir durum tatmin edici bir şekilde çözülecek. Seyahat gerektiren bir toplantı veya partiye davet alabilirsiniz.

YENGEÇ

Ailenizle yapmanız gereken işler varsa bugün gayet güzel ilerlemeniz mümkün mertebe çözüm yolunda ilerleyin.

ASLAN

Bugünlerde bazılarınız bir mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle mahkemenin kapısına kadar gelebilirler. Gezi planlayanlar harika zaman geçirmeyi bekleyebilir.

BAŞAK

Bugün anne, babanız veya büyüklerinizle konuşurken dikkatli olmanızda fayda var. Durduk yere alınganlık gösterebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün ilişkilerde büyülü olacaksın. Asanı salla ve köprüleri yeniden inşa et. Hatta bazı gizli gizli işlere karışmış olabilirsiniz. Beyaz yalanlara dikkat!

AKREP

Kendinizi yorgun hissetmeniz çok muhtemel o nedenle rutin işlerinizi yapın ve geçiştirin bugünü.

YAY

Stratejik hamleleri planlamak için iyi bir gün. Bugünü bu şekilde geçirirseniz sonra geriye sadece uygulamak kalır. Bugünü planlı geçirin.

OĞLAK

Öğrenciyseniz talihli bir gün, çalışıyorsanız kararlı ve istikralı olduğunuz taktirde sorun yaşamazsınız.

KOVA

Özellikle geleceğinizi etkileyecek kararlar alırken dikkatli olun. Sırf arkadaşların yapıyor diye uçurumdan paraşütsüz atlamak istemezsin.

BALIK

Hayal kurun, daha güzel bir gelecek düşleyin ama radikal bir harekette bulunmamanızda fayda var bugün.