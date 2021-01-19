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Günlük Hava Durumu (19 Ocak 2021)

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Günlük Hava Durumu (19 Ocak 2021)
Günlük Hava Durumu (19 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU, AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C11 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C11 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C11 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C13 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C14 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C14 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C14 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU°C14 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
 
UYARI !!!

DENİZLERİMİZDE FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!

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