Günlük Hava Durumu (19 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU, AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU AKŞAM SAATLERİ YÜKSEK DAĞLIK KESİMLER KARLA KARIŞIK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YAĞIŞ ANINDA YER YER FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOGU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 2 İLE 3 YER YER 4 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
|UYARI !!!
DENİZLERİMİZDE FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!
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