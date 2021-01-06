Tasarımdan Ar-Ge'ye, üretimden pazarlamaya tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıda toplayan KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim çalışmalarına tam güç devam ediyor.

Tasarımdan Ar-Ge'ye, üretimden pazarlamaya tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıda toplayan KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim çalışmalarına tam güç devam ediyor. Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL, yetiştirmek üzere üretim personeli alacak.

GÜNSEL’in açtığı ilanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon var.

GÜNSEL, Yetiştirmek Üzere İlk Etapta Yaklaşık 100 Kişi Alacak

Seri üretime hazırlanan GÜNSEL’de mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. İlk etapta 1.000 araç üretecek olan GÜNSEL, ekibini de büyütmeye devam ediyor. Ekibini, yetiştirmek üzere kadrosuna katacağı yeni ara üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen GÜNSEL, mühendis ve tasarımcı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 kişiden oluşan mevcut ekibini, işe alacağı yaklaşık 100 kişi ile güçlendirecek. Şirket, 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisi’nde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Şirket, ilanlarında “tercihen teknik liselerin makine teknolojisi alanlarından mezun” olma vurgusu yapıyor. Ekibe dahil olacak kişiler, GÜNSEL’in 10 yıllık bilgi ve tecrübesiyle yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’in kapıları, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açık.”

Seri üretime geçmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’in kapıları, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açıktır” diyor. GÜNSEL'i bugüne getiren ekibin yaş ortalamasının 35’in altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ekibe dahil olacak kişilerin, yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandıracağına vurgu yapıyor.

Ülkemizde yeni gelişen alanlardan biri olan elektrikli otomobil üretiminin geleceğin mesleklerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Özellikle üretim hattında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaya devam edecek. GÜNSEL olarak en önemli önceliklerimizden biri de otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ekol yaratmak” ifadesini kullandı.