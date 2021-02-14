  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

Gürcafer: Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı

» »
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Bakanlar Kurulu’nun dün koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde açıkladığı kararlarda bankaların açık olacak sektörlere dahil edilmesine tepki gösterdi.
Gürcafer: Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Bakanlar Kurulu’nun dün koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde açıkladığı kararlarda bankaların açık olacak sektörlere dahil edilmesine tepki gösterdi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin bankaların açılması yönündeki kararına tepki göstererek, “Biz hepimiz kapalıyız ama siz bankaları açıyorsunuz. Neden? Çalışmadığımız için tahsilat yapamıyoruz ama siz istiyorsunuz. Vergi memurlarınız firmalarımızın muhasebecilerini aramaya başladı bile. Çekler kapıya dayandı. Dikkat edin tansiyon çıkmaya başladı. Bunun nedeni de sizsiniz” dedi.

Hükümet tarafından alınan kararlara karşı “saygı değil, saygısızlığın artmaya” başladığı ve “firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuştuğu” uyarısında bulunan Gürcafer, “bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir” şeklinde konuştu.

KTİMB Başkanı Gürcafer’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı. Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir. Denge gözeterek salgına karşı mücadele etmeye çalışıyorsunuz ama denge arayışınızın içerisinde reel sektör yok. Beş yüz milyon borçlanmaya gidiyorsunuz kendi giderleriniz için. Sorarım size bu beş yüz milyonun neresindeyiz biz? Reel sektör neresinde? Yıllardır bu ülkeye katkıları, yatırımları ile ayakta tutmuş olan reel sektör can çekişiyor, tedavi bekliyor. Siz ise hala daha sağmaya çalışıyorsunuz. Biz hepimiz kapalıyız ama siz bankaları açıyorsunuz. Neden? Çalışmadığımız için tahsilat yapamıyoruz ama siz istiyorsunuz. Vergi memurlarınız firmalarımızın muhasebecilerini aramaya başladı bile. Çekler kapıya dayandı. Dikkat edin tansiyon çıkmaya başladı. Bunun nedeni de sizsiniz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı: Tedbir kapanma değil, bilimsel program olmalı14 Şubat 2021 Pazar 17:26
  • Meclis Genel Kurulu’nun yarınki birleşimi ertelendi14 Şubat 2021 Pazar 17:21
  • Cafer Gürcafer: “Dikkat edin! Tansiyon çıkmaya başladı”14 Şubat 2021 Pazar 16:18
  • Dr. Sıla Usar İncirli: “Hazırlıklar yetersiz. Hızlanın, dağınıklıktan kurtulun, organize olun”14 Şubat 2021 Pazar 15:54
  • KAR-İŞ: Birçok meslektaşımız evine ekmek dahi götüremez duruma geldi14 Şubat 2021 Pazar 15:53
  • EÖP’ten çekler konusunda acil önlem talep etti14 Şubat 2021 Pazar 15:24
  • Meclis’in 15 Şubat’taki oturumu ertelendi14 Şubat 2021 Pazar 15:23
  • Erhürman: Harcama planı hazır mı?14 Şubat 2021 Pazar 14:55
  • Özyiğit: Özel sektör ve esnaf yine unutuldu14 Şubat 2021 Pazar 14:52
  • Son Dakika: Covid-19'dan bir günde 3. ölüm14 Şubat 2021 Pazar 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti