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Gürültü kirliliği felç, depresyon ve anksiyete riskini artırıyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, arabalardan, trenlerden ve uçaklardan kaynaklanan gürültü kirliliğinin hayatınızdan yıllar çalabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Gürültü kirliliği felç, depresyon ve anksiyete riskini artırıyor

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) yaptığı bir araştırmaya göre, gürültü kirliliği, buna maruz kalan insanların hayatlarını kısaltıyor ve en büyük zararı da karayolu trafiği veriyor.

Araştırma, insanların uykusunu bozan, strese, depresyona ve endişeye neden olan ve diyabet ile kalp hastalığı olasılığını artıran gürültü düzeylerinin sağlık üzerindeki etkisini inceledi.

Daily Mail’in haberine göre, yeni çalışmanın bir parçası olarak UKHSA, İngiltere’deki her yerel makamda ulaşım gürültüsünün etkisini değerlendirdi ve bunun sağlık üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini buldu.

Çalışma, 2018’de karayolu trafik gürültüsü nedeniyle yaklaşık 100.000 yıllık sağlığın, demiryolu gürültüsünden 13.000 ve uçak gürültüsünden 17.000 yılın kaybolduğunu buldu.

Kayıpların çoğunun, insanların refahı ve yaşam kaliteleri üzerinde doğrudan etkisi olan gürültüden kaynaklandığı tespit edildi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI

Çalışma aynı zamanda gürültünün insanların felç geçirme ve iskemik kalp hastalığı, diyabet, depresyon ve anksiyete gibi ciddi sağlık sorunları geliştirme riskini artırdığını da ortaya koydu.

Araştırma, 24 saatlik bir süre içinde 50 desibeli aşan gürültüye maruz kalan insanların sağlığının etkilenme olasılığının yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, İngiltere’deki nüfusun yaklaşık yüzde 5’inin 50 desibelin üzerindeki uçak gürültüsüyle seyahat ettiğini ve Londra ile çevresinde daha yüksek gürültü seviyeleri olduğunu buldu.

Uzmanlar, şu anda gürültü ve ışık kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik bir soruşturma yürütüldüğünü de açıkladı.

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