Güvenlik görevlilerini bıçakladı... Cezaevi'ne gönderildi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlı E.K'nin 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 cm ve ağız uzunluğu 6 cm olan siyah saplı çakıyı sağ eli ile konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını olayda kullandığı çakının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, olayda yaralanan Y.U. ve K.P’nin taburcu edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Berlin Bar isimli mekanın olaylı bir yer olduğu için oraya giderken ne olur ne olmaz diye yanına çakı aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekilerden analiz için kan örnekleri alındığını belirtti. Polis, emare alınan çakı ve zanlının kıyafetlerinin de inceleneceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, katle teşebbüs suçunun müebbet hapis öngören ağır cezalık bir suç olduğunu, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatının itirazı üzerine duruşma yapıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi