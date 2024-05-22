  • BIST 10891.9
  • Altın 2502.223
  • Dolar 32.1953
  • Euro 34.964
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Güvenlik görevlilerini bıçakladı... Cezaevi'ne gönderildi!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Vahim Zarar, Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk” suçlarından tutuklanan zanlı E.K teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güvenlik görevlilerini bıçakladı... Cezaevi'ne gönderildi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlı E.K'nin 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 15 cm ve ağız uzunluğu 6 cm olan siyah saplı çakıyı sağ eli ile konu eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin  sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını olayda kullandığı çakının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, olayda yaralanan Y.U. ve K.P’nin taburcu edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Berlin Bar isimli mekanın olaylı bir yer olduğu için oraya giderken ne olur ne olmaz diye yanına çakı aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekilerden analiz için kan örnekleri alındığını belirtti. Polis, emare alınan çakı ve zanlının kıyafetlerinin de inceleneceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, katle teşebbüs suçunun müebbet hapis öngören ağır cezalık bir suç olduğunu, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatının itirazı üzerine duruşma yapıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kaza... Kazada biri, bir buçuk yaşında olmak üzere 2 kişi yaralandı!22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:58
  • Gazimağusa’da Restorandan Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:55
  • Lefkoşa'da 35 Gram Kokain Ele Geçirildi22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:52
  • Bıçaklı: Yerli üretimin devamlılığı sağlanmalı22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:40
  • Dikkat... Bu bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor...22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:43
  • Yanıyoruz... Sıcaklıklar 36 derece dolaylarında...22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:10
  • RES-BİR: Tek amacımız sağlıklı ve ucuz ete erişim…22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:08
  • Hristodulidis: Kıbrıs sorununun çözümü AB’nin de çıkarına olacak22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:06
  • Hayvancılar, Maliye Bakanı Berova ve Tarım Bakanı Çavuş ile görüştü: Sonuç yok, eylem devam edecek22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:39
  • Mahmut Erden’den hayvan üreticilerine sert tepki: Rekabet gücümüzü kaybettik, vandalizm son bulmalı22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti