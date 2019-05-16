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Güvenlik kameralarına musallat olan zanlı teminata bağlandı

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Güvenlik kameralarına musallat olan Ö.Ç teminata bağlandı
Güvenlik kameralarına musallat olan zanlı teminata bağlandı

Gazimağusa’da, 6.5.2019 tarihinde M.K’ ya ait binayı açarak içerisinden 3 adet güvenlik kamerası, kayıt cihazı, DVD cihazı ve TV ekranı sirkat eden 16 yaşındaki Ö.Ç şikâyet üzerine 9.5.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış, sirkat ettiği eşyalar bulunup emare olarak alınmıştı.

Zanlıdan alınan parmak ve ayak izleri faili meçhul benzeri suçlarla ilgili Polis Genel Müdürlüğüne tetkik edilmek üzere gönderilmişti. PGM den gelen rapor ışığında zanlının parmak izi ile 12.4.19 – 15.4.19 tarihleri arasında Gazimağusa’da Denizli sokakta bulunan Şht Mustafa Kurtuluş ilkokulunun açılarak içerisinden bir adet Asus marka diz bilgisayarı, kamera kayıt cihazı, projeksiyon cihazı, tepe link internet modemi ve 10 adet güvenlik kamerasının sirkat edilmesiyle ilgili olay yerinde bulunan parmak izi ile uyum sağladığı tespit edildi. Sorgulanan zanlı ilkokul binasının açılmasıyla ilgili ithamı kabul etmemiş, bahse konu sirkat edilen eşyalar da bulunamamıştı.

Zanlı teminata bağlandı
9.5.2019 tarihinden beri tutuklu bulunan zanlı tahkikatın tamamlanması nedeniyle teminat maksatları bakımından bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Önündeki şahadet ve yapılan beyanlar ışığında KKTC vatandaşı olan zanlının davaları görüşülünceye değin KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmesi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50000’er TL şahsi kefalet imzalamaları şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)

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