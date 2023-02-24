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Güvensoy: Basketbol'da Federasyon metal yorgunluğu içinde

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Potanın Nabzı dün gece Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Şube Sorumlusu Kenan Güvensoy’u konuk etti.
Güvensoy: Basketbol'da Federasyon metal yorgunluğu içinde

Programda önemli açıklamalar yapan Kenan Güvensoy, 4 takımlı bir ligin sıkıntı olduğunu 80 idman yaparak 3 ay çalıştıklarını sadece 10 maç yapmalarının doğru olmadığını belirtti.

Federasyon, UNİLİG takımlarını ProLig’e dahil etmesi gerektiğini söyleyen Güvensoy, sporcu kaynağı ÜNİLİG’te olduğunu ve buradan ProLig’e takımların kaydırılması gerektiğini açıkladı.

Federasyonun metal yorgunluk içinde olduğunu belirten Güvensoy, Basketbolda uzun vadeli planların yapılması gerektiğini açıkladı.

4 kulüp olarak federasyon ile toplantı yaptıklarını bir yıl önce ne isek şimdi de ayni noktada olduklarını ve ligde kulüp sayısının artırılması gerektiğini yetkililere ilettiklerini belirtti.

Güvensoy sorulan bir soru üzerine zamanı geldiğinde Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olacağını da sözlerine ekledi

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