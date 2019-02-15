GÜZEL HABER: O Kıbrıslı şimdi film yıldızı oluyor

Ülkemizin başarılı sporcularından Sami Hamidi şimdi Beyaz Perde'de sinema severler ile buluşuyor.

Türkiye'de Cem Yılmaz’ın spor hocası olarak tanınan Sami Hamidi, Men’s Fitness dergisine “Cem Yılmaz savaşmaktan korkmayan biri” yorumunu yapmıştı. Ozan Güven ve Soner Sarıkabadayı’yı da çalıştıran Sami Hamidi sporda olduğu kadar "Öldür beni sevgilim" isimli filmde de başarılı olabilecek mi dersiniz?

ONU SİNEMADA İZLEYECEĞİZ

Macera ve komedinin bir arada olduğu çok yakında vizyona girecek olan "Öldür Beni Sevgilim" filmi ilgili detaylar gün yüzüne çıkarken Sami Hamidi'nin de filmde olduğu öğrenildi. Murat Boz ile Seda Bakan’ın başrolünü paylaştığı film heyecan, aksiyon ve kahkaha dolu anları birlikte yaşatacak. Filmde Açelya Topaloğlu, Ösgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu da rol alıyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği filmin senaryosu Murat Dişli’nin kaleminden çıktı.

FİLMİN KONUSU

Masal gibi başlayan Okan ve Demet’in aşkı 5 yıllık evlilikleriyle birlikte solmaya başlamıştır. Ancak evlilikle birlikte hayatları sıradanlaşmaya başlamıştır. Çiftin içindeki o heyecan duygusu ölmüştür. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Çiftin evliliğini milli piyangodan gelen para kurtarabilecek mi? Demet ve Okan'ın evliliğinde 'Para evliliği kurtarır mı; yoksa bitirir mi?' sorusuna yanıt arayacak.

SAMİ HAMİDİ KİMDİR?

Sami Hamidi 1990 yılında KKTC/Lefkoşa'da doğmuştur. Profesyonel olarak vücut geliştirme sporu ile uğraşmaktadır. Spor ile küçük yaşlarda tanışan Sami, basketbol ve tekvando sporu ile yakından ilgilenmiştir. Daha sonra kariyerini de spor yönünde şekillendirmiş ve Hacettepe Üniversitesi - Spor Bilimleri ve Teknolojisi bölümünde okumuştur.

Atletizm sporu ile de yakından ilgilenen Sami Hamidi yüksek atlama branşında 2007 yılında Avrupa üçüncüsü olmuştur. Üniversite yıllarında Amerikan Futbolu ile yakından ilgilenmiştir. 2012 yılında vücut geliştirmeye profesyonel bir giriş yapmış, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazanmıştır. Daha sonra ise başarılarının ardı sıra kesilmemiştir. İşte o başarılardan bazıları;

Sami Hamidi Başarıları



2016 Arnold Classic 3.cülüğü

2014 Men’s Physique +1.78 Türkiye Şampiyonu

2013 IFBB Men’s Physique Avrupa 2. Si

2013 Mens’s Physique +1.78 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu

2013 Klasik Vücut Geliştirme +1.80 Ankara şampiyonu

2013 K.K.T.C. Yılın En Başarılı Sporcusu Ödülü

2010 Bay Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 1.



Sami Hamidi'nin ayrıca kişisel bir web sitesi mevcut. Online Coaching olarak hizmet vermekte. Kişiye özel programlar hazırlıyor ve bu programları hazırlarken kişinin boyunu, kilosunu, spor geçmişini, yaşam tarzını göz önünde bulunduruyor.