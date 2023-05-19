“Güzel Sanatlar Nisan Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile açılacak

Ödüllü akademisyen sanatçıların 50 eserini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 23 Mayıs Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

Ödüllü akademisyen sanatçıların 50 eserini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 23 Mayıs Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, 23 Mayıs Salı günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı 443’üncü sergi olma özelliği taşıyan “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergide, ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Bütün halkımızı; sergimizin açılışına ve Müzeler Haftasında müzelerimizi ziyaret ederek sanatla bütünleşmeye davet ediyoruz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün; üreten, tasarlayan ve uluslararası sanat gelişmelerini takip eden bir ekiple Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne yeni eserler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 22 akademisyen sanatçısı tarafından hazırlanan Güzel Sanatlar Nisan Sergisi’nin zengin bir üslup çeşitliliği sunduğunu vurguladı.

İçerisinde bulunduğumuz 18-24 Mayıs aralığının Müzeler Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Doç. Dr. Ergün, “Müzler Haftası’nda açılışını yapmamız sergimizin anlamını bir kat daha artırıyor. Bütün halkımızın sergimizin açılışına ve Müzeler Haftasında müzelerimizi ziyaret ederek sanatla bütünleşmeye davet ediyoruz” dedi.