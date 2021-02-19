20 Ödüllü Sanatçının 40 Eserinden oluşan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, 24 Şubat Çarşamba Günü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda Açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi, 24 Şubat Çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak. 20 ödüllü sanatçının 40 eserini bir araya getirecek olan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf eserlerinden olan çok yönlü karma bir sergi.

Küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün gerçekleştirdiği sergi, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanat alanında emek verenleri, toplumsal iyileşmenin arabulucuları olarak görebiliriz.”

Yıllardır süregelen sanatın, toplum için mi sanat için mi yapıldığı ile ilgili tartışmalara gönderme yapan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, tiyatro sanatçısı Ayla Algan’ın “Sanat aslında zor zamanlar içindir” sözlerinin bu tartışmanın kazananı olduğunu söylüyor. Doç. Dr. Ergün, “Normalleşme sürecinin başlamasıyla, hayat yeniden canlanırken, sanat alanında emek verenleri toplumsal iyileşmenin arabulucuları olarak görebiliriz” diyor.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan sergi için “Zaten kırılgan bir yapıya sahip olan sanatın ve sanat ortamının, iyileştirici ve dönüştürücü gücünün görünür olması ve biraz da olsa kitlelere ulaşabilmesinin gerekliliğini düşünerek, pandeminin yarattığı belirsizlik ve kısıtlanmışlık psikolojisi altında sanatsal üretimlerimizi gerçekleştirerek Şubat ayı sergimizi oluşturduk” ifadesini kullandı.