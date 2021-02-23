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“Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”nin Açılışı, 3 Mart Çarşamba Gününe Alındı

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20 Ödüllü Sanatçının 40 Eserinden Oluşan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”nin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda Yapılacak Açılışı, 3 Mart Çarşamba Gününe Alındı.
“Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”nin Açılışı, 3 Mart Çarşamba Gününe Alındı

20 ödüllü sanatçının 40 eserini bir araya getirecek olan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”nin daha önce 24 Şubat olarak olarak açıklanan açılışı 3 Mart Çarşamba gününe alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açılacak sergi , sanatçıların resim, heykel, seramik, baskı resim ve fotoğraf alanındaki eserlerini bir araya getirecek. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olma özelliği de taşıyan serginin küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün yapıyor.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Pandeminin yarattığı belirsizlik ve kısıtlanmışlık psikolojisi altında sanatsal üretimlerimizi gerçekleştirerek Şubat ayı sergimizi oluşturduk.”

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan sergi için “Zaten kırılgan bir yapıya sahip olan sanatın ve sanat ortamının, iyileştirici ve dönüştürücü gücünün görünür olması ve biraz da olsa kitlelere ulaşabilmesinin gerekliliğini düşünerek, pandeminin yarattığı belirsizlik ve kısıtlanmışlık psikolojisi altında sanatsal üretimlerimizi gerçekleştirerek Şubat ayı sergimizi oluşturduk” ifadesini kullandı.

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