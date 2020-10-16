HADİ BE EVLATLARIM!!!

Ömrümü siz bu adadan göç etmeyin diye harcadım.

Kendi yurdunuzda iş bulun, aş bulun ve özgürce yurdunuzdan tüm dünya ile kucaklaşın diye mücadele ettim.

Ne yazık ki içinizden bir çok evladım ,analarına babalarına yük olmasın, onların ellerine bakarak, hayatlarını boyun eğerek geçirmek istemedikleri için göç etti ve memleketine, sevdiklerine hasrete mahkum oldu.

İşin en acı yanı da ailesine avuç açmayı değil de onurlu yaşamayı seçen çocuklarım, onurlu bir duruş ile kendi ayakları üzerinde durmak yerine Türkiye'ye avuç açmayı marifet sayanların onursuz politikaları sebep oldu.

Evet ya göç ettiniz ya da kendi ülkenizde işsiz aşsız kaldınız.

O yüzden ömrümü sizin geleceğiniz için harcadım.

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözümle kendi ülkenizin efendisi olun istedim.

Ne bir çıkar bekledim ne de bir mevki makam.

Çünkü o mevki, makamlarda sizler olun istedim.

Kendi ülkenizi siz yönetin istedim.

Boşuna mı mücadele ettim, elbette ki hayır.

Belki sizler sıkıntı çektiniz ama sizinle birlikte verdiğimiz mücadele de çocuklarınız için güzel günlere yaklaşıldı.

Eğer Akıncı başta kalırsa , müzakereler devam edip, sonuca bağlanacak.

Günün sonunda Rum tarafı da ya federal bir çözümü kabul edecek ya da iki devletli bir çözüme onay vermek zorunda kalacak.

Hani soruyorlar ya Akıncı ne yaptı diye.

İşte bunu sağladı.

Müzakerelere takvim koyulmasını sağladı.

Masadan kaçan Rum tarafı oldu.

Ve BM bunları kararlarında yazdı.

Günün sonunda yine federasyonu reddeden Rum tarafı olursa, BM nin artık Kuzeyde ayrı bir Türk devletin varlığını kabul edebilmesinin zemini hazırladı.

Yani evlatlarım güzel günler hamasetle değil, mücadele ile mümkündür.

Bu güne kadar sizin için bu mücadeleyi seve seve verdim.

Ama artık yoruldum be çocuklar yoruldum.

Artık evlatlarınızın geleceğinin mücadelesine siz daha çok ortak olun.

Çocuklarınızın geleceği için birleşin, bir olun ve pazar günü gidip oy verin.

Evlatlarınızı ya size yaşatılan kaderin mimarlarına terk edin.

Ya da dünya ile barışık ,kendi ülkesinde özgürce yaşaması için Mustafa Akıncı'ya.

Ama unutmayın, biat ederek kendi onurlarını bile düşünmeyenler, senin evladını hiç düşünmez.

Kendi onurunu kıymetli görenler, çocuğunu kıymetli kılar.

Hadi be evlatlarım, siz de evlatlarınızın geleceğine bir el atın.