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Hafta boyunca yağmur beklenmiyor... Sıcaklık 21-24 derece dolaylarında olacak

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta yağmur beklenmiyor ve sıcaklık 21-24 derece dolaylarında olacak.
Hafta boyunca yağmur beklenmiyor... Sıcaklık 21-24 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji, hafta boyunca yağmur beklenmediğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesinin 30 Kasım-6 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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