Haftasonu hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji dairesi'nden yapılan açıklamaya göre haftasonu parçalı bulutlu geçecek.
Cumartesi günü yer yer yağışın beklendiği belirtildi.Önümüzdeki günlerde de sağanak yağmurun yer yer devam edeceği bekleniyor.
KKTC Meteoroloji dairesi'nden yapılan açıklamaya göre haftasonu parçalı bulutlu geçecek.
Cumartesi günü yer yer yağışın beklendiği belirtildi.Önümüzdeki günlerde de sağanak yağmurun yer yer devam edeceği bekleniyor.
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