  • BIST 102.494
  • Altın 227,037
  • Dolar 5,3255
  • Euro 6,0377
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Haftasonu hava nasıl olacak?

» »
Meteoroloji dairesi haftasonu hava tahminlerini açıkladı
Haftasonu hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji dairesi'nden yapılan açıklamaya göre haftasonu parçalı bulutlu geçecek.

Cumartesi günü yer yer yağışın beklendiği belirtildi.Önümüzdeki günlerde de sağanak yağmurun yer yer devam edeceği bekleniyor. 52446359_1185376748303442_1204532309831712768_n.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar,incelemelerde bulunmak üzere İskenderun’a gitti.21 Şubat 2019 Perşembe 18:38
  • Tatar: “Gün gelir KKTC tanınır”21 Şubat 2019 Perşembe 18:30
  • Memur-Sen:Tasarı geri çekilsin!21 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  • Arıklı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinayli "Onurlu Görevi Reddetmem"21 Şubat 2019 Perşembe 16:50
  • “Halk sağlığı hiçe sayılıyor”21 Şubat 2019 Perşembe 16:45
  • Denktaş, Masib heyetiyle bir araya geldi21 Şubat 2019 Perşembe 16:25
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Güzelyurt’ta gençlere eğitim konseri21 Şubat 2019 Perşembe 16:20
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi bir haftada 58 iş yerini denetledi21 Şubat 2019 Perşembe 15:45
  • A.F.A.D acil durumlar için eğitiliyor21 Şubat 2019 Perşembe 15:40
  • “İçişleri Bakanımızın yaklaşımı olumludur”21 Şubat 2019 Perşembe 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti