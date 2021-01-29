  • BIST 1.473
  • Altın 437,061
  • Dolar 7,2856
  • Euro 8,8488
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

HAK-SEN’den Başman’a Tepki: “Kaynak Arıyorsanız Önce Servetinize Bakın”

» »
HAKSEN Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi
HAK-SEN’den Başman’a Tepki: “Kaynak Arıyorsanız Önce Servetinize Bakın”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren HAKSEN,

“Hükümetten sonra ultra zenginler de gözünü çalışanın cebine dikmiş. Oysa kendi servetlerinin çok küçük bir bölümü ülkedeki kaynak sorununu çözer. Ancak tıpkı atamalara tam gaz devam eden hükümetin kaynak arayışı gibi, ultra zenginlerin sözde çözüm önerileri de samimiyetten uzak ve kötü niyetlidir” dedi.
 

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Bu ultra zengin kesime teşvik ve hibe adı altında geçilen kıyaklar ortadayken, servetlerinin küçük bir bölümünün vergilenmesiyle kaynak sorunu çözülebilecekken gözlerini çalışanın hakkına dikerek, aslında yapmayı bildikleri en iyi şeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

 

Çalışandan keserek kaynak yarattığını söyleyen, ancak tam gaz devam ettiği atamalarla kamu maliyesine yüklenmeyi sürdüren hükümet gibi, emek ve emekçi düşmanı bazı kesimler de gözünü çalışan kesimin hakkına dikmiş durumda.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamaları bu durumun son örneğidir. Teşvik ve hibe adı altında kendilerine geçilen kıyaklardan vazgeçmeyen, taahhüt ettiği verginin büyük bölümünü devlete ödemeyen bir kesim ultra zengin, sözde özel sektörün desteklenmesi derdiyle kamu çalışanlarının maaşına el konulması anlamına gelen önerilerle ortaya çıkmaktadır. Çalışanların maaşının geri ödeme olmaksızın kesilmesini önermek, ne Ali Başman’ın, ne de bir başkasının haddine değildir. Ultra zengin kesim, servetlerinin küçük bir bölümünün vergilenmesiyle kaynak sorunu çözülebilecekken, gözlerini emekçinin hakkına dikerek, aslında yapmayı bildikleri en iyi şeyi yapmaktadır. Amaç bir taşla iki kuş vurup, hem konuyu Servet Vergisi tartışmalarından uzaklaştırmak, hem de özel ile kamu emekçisini bir birine düşürmeye çalışmaktır.

 

HAKSEN olarak bu niyet ve yaklaşımda olan herkesi uyarır, çalışanların alın teri olan maaşlarının kimsenin ağzına sakız olamayacağının altını çizeriz. Sözde kaynak arayışındaki atama şampiyonu hükümeti ise, ultra zengin kesimin servetleri üzerinden yapılacak vergilendirme ile kaynak yaratmaya ve bu zor günlerde özel sektör emekçilerine destek olmaya çağırırız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAR-İŞ:''Kapanmayı destekliyoruz ama bizi de düşünmelerini bekliyoruz''29 Ocak 2021 Cuma 16:53
  • CTP:''Burs sisteminde reform şart!''29 Ocak 2021 Cuma 16:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan halka çağrı29 Ocak 2021 Cuma 15:59
  • Meteoroloji saat verdi! Etkili yağış ve fırtına uyarısı!29 Ocak 2021 Cuma 15:39
  • Lefke Belediyesi 1000 adet fidan ekti29 Ocak 2021 Cuma 15:35
  • Ülke Bugün Kapandı…29 Ocak 2021 Cuma 15:26
  • Arıklı: “Kapanma kararını 21 gün ya da 1 ay uzatmamız gerekebilir"29 Ocak 2021 Cuma 15:21
  • Akçiçek Hastanesi Başhekimi Birinci'nin testi pozitif!29 Ocak 2021 Cuma 15:15
  • Özersay:“Birlikte mücadele edip pandemiye karşı başarı sağlayacağız”29 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Arıklı Karakoç ve Güngörer’i kabul etti29 Ocak 2021 Cuma 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti