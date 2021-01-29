HAK-SEN’den Başman’a Tepki: “Kaynak Arıyorsanız Önce Servetinize Bakın”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren HAKSEN,

“Hükümetten sonra ultra zenginler de gözünü çalışanın cebine dikmiş. Oysa kendi servetlerinin çok küçük bir bölümü ülkedeki kaynak sorununu çözer. Ancak tıpkı atamalara tam gaz devam eden hükümetin kaynak arayışı gibi, ultra zenginlerin sözde çözüm önerileri de samimiyetten uzak ve kötü niyetlidir” dedi.



HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “Bu ultra zengin kesime teşvik ve hibe adı altında geçilen kıyaklar ortadayken, servetlerinin küçük bir bölümünün vergilenmesiyle kaynak sorunu çözülebilecekken gözlerini çalışanın hakkına dikerek, aslında yapmayı bildikleri en iyi şeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Eren Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Çalışandan keserek kaynak yarattığını söyleyen, ancak tam gaz devam ettiği atamalarla kamu maliyesine yüklenmeyi sürdüren hükümet gibi, emek ve emekçi düşmanı bazı kesimler de gözünü çalışan kesimin hakkına dikmiş durumda.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’ın kamu çalışanlarından geri ödeme olmaksızın kesinti yapılması yönündeki açıklamaları bu durumun son örneğidir. Teşvik ve hibe adı altında kendilerine geçilen kıyaklardan vazgeçmeyen, taahhüt ettiği verginin büyük bölümünü devlete ödemeyen bir kesim ultra zengin, sözde özel sektörün desteklenmesi derdiyle kamu çalışanlarının maaşına el konulması anlamına gelen önerilerle ortaya çıkmaktadır. Çalışanların maaşının geri ödeme olmaksızın kesilmesini önermek, ne Ali Başman’ın, ne de bir başkasının haddine değildir. Ultra zengin kesim, servetlerinin küçük bir bölümünün vergilenmesiyle kaynak sorunu çözülebilecekken, gözlerini emekçinin hakkına dikerek, aslında yapmayı bildikleri en iyi şeyi yapmaktadır. Amaç bir taşla iki kuş vurup, hem konuyu Servet Vergisi tartışmalarından uzaklaştırmak, hem de özel ile kamu emekçisini bir birine düşürmeye çalışmaktır.

HAKSEN olarak bu niyet ve yaklaşımda olan herkesi uyarır, çalışanların alın teri olan maaşlarının kimsenin ağzına sakız olamayacağının altını çizeriz. Sözde kaynak arayışındaki atama şampiyonu hükümeti ise, ultra zengin kesimin servetleri üzerinden yapılacak vergilendirme ile kaynak yaratmaya ve bu zor günlerde özel sektör emekçilerine destek olmaya çağırırız.