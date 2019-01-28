HAKSEN, Filiz Besim'i ziyaret etti

Ziyarette daha önceden yazılı olarak Devlet Labarotuvarı için talep edilen eksik personel, teşkilat yasasında değişiklik ve çalışanların kapsamlı sağlık kontrollerinin yapılması talepleri konuları hakkında detaylı olarak görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyarette daha önceden yazılı olarak Devlet Labarotuvarı için talep edilen eksik personel, teşkilat yasasında değişiklik ve çalışanların kapsamlı sağlık kontrollerinin yapılması talepleri konuları hakkında detaylı olarak görüş alış verişinde bulunuldu. Sendikamızın talepleri hakkında konuşan Sayın Bakan personel açığının bir kısmının ivedi olarak tamamlanacağını kalan kısmının ise Kamu Hizmeti Komisyonu eli ile ilk atama istihdamı yapılarak giderileceğini belirtti.

Teşkilat yasasında defalardır talep edilen konular ile ilgili olarak bakanlığın şu anda hazırladığı yasa çalışmalarının ardından sendikamız ile de istişare edilerek sürecin sürdürüleceği konusunda da görüşüldü.

Son olarak ele alınan ve sendikamızın olmassa olmazı olan personelin tam teşekküllü sağlık kontrolleri konusunda da detaylı bir görüşme sonunda konunun bu alanda bakanlığın uzman bir ekibi tarafından derhal sürecin başlatılacağı ve gerekli aralıklar ile de tekrarlanması konusunda uzlaşıya varıldı.