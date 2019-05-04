  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak

»
Türkiye’den ünlü oyuncu Halit Ergenç, 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde sahne alacak.
Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak

Festival komitesinden verilen bilgiye göre, Halit Ergenç, 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30’ da gerçekleştirilecek ve bu festivale özel olarak ilk kez rol alacağı Igor Stravinsky’ nin “Askerin Öyküsü” yapıtında Anlatıcı, Asker ve Şeytan olmak üzere 3 farklı karakteri canlandıracak. 

Ergeç, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştireceği oyunculuk performansı ile Kıbrıslı hayranlarıyla ilk kez buluşacak. Halit Ergenç’e rol alacağı “Askerin Öyküsü” yapıtında sanatçıya orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC CSO Ensemble eşlik edecek. 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve katkılarıyla Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’ nın Ana Sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla ve Telsim Vodafone’ un iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Konser biletleri Deniz Plazalar (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Yeni Kent), Bellapais Bilet Ofisi, konser girişi ve internetten ise biletfest.com’dan alınabilecek.                       

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’ta Bellapais Manastırı otoparkında30 Nisan 2019 Salı 12:37
  • Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor29 Nisan 2019 Pazartesi 11:28
  • "Ayak Bacak Fabrikası" oyunu yarın akşam Lefkoşa’da son kez sahneleniyor29 Nisan 2019 Pazartesi 09:57
  • Sadece 20 kişinin konuştuğu dilde film çektiler27 Nisan 2019 Cumartesi 22:38
  • Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması26 Nisan 2019 Cuma 22:14
  • “Korolar Söylüyor” Konseri Bellapais Manastırı’nda26 Nisan 2019 Cuma 11:15
  • 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde ünlü piyanist Marek Drewnowskı & Chopın Solistleri konseri26 Nisan 2019 Cuma 10:39
  • Gezici Tiyatro “Cadının Şarkısı” Oyunuyla Yola Çıktı25 Nisan 2019 Perşembe 16:02
  • 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Pamir Kolat & Deniz Kuvandık Flüt - Piyano Resitali var24 Nisan 2019 Çarşamba 11:18
  • “Cadının Şarkısı” Sipahi Köyü’nde Çocuklarla Buluşuyor23 Nisan 2019 Salı 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti