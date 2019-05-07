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Halit Ergenç, yarın akşam, 15. Uluslararası Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali’nde “Askerin Öyküsü”nde sahne alacak

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Ünlü oyuncu Halit Ergenç, 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Igor Stravinsky’nin “Askerin Öyküsü” adlı yapıtında sahne almak için KKTC’ye geliyor.
Halit Ergenç, yarın akşam, 15. Uluslararası Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali’nde “Askerin Öyküsü”nde sahne alacak

Halit Ergenç, yarın akşam saat 20.30’da gerçekleştirilecek ve festivale özel olarak ilk kez rol alacağı “Askerin Öyküsü”nde Asker, Şeytan ve Anlatıcı olmak üzere 3 farklı karakteri canlandıracak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nden yapılan açıklamaya göre Ergenç, Bellapais Manastırı’ nda gerçekleştireceği oyunculuk performansı ile Kıbrıslı hayranlarıyle ilk kez buluşacak. Halit Ergenç, KKTC CSO Ensemble üyeleri Nihat Ağdaç (keman), Yaman Zencirci (kontrabas), Oya Karabay (klarnet), Tılsım Bufe Maratal (fagot), Marc König (trompet), Ahmet Yaldız (trombon) ve Ali Can Öztan (vurmalı çalgılar) ile birlikte orkestra şefi Rengim Gökmen yönetiminde sahne alacak.

Stravinsky’nin 1918 yılında bestelediği ve İsviçreli yazar Charles-Ferdinand Ramuz tarafından Fransızca olarak kaleme alınan “Askerin Öyküsü”, izinli olarak memleketine dönen bir asker ile türlü oyunlarla onun ruhuna sahip olmayı başaran şeytanın hüzünlü, acı ama aynı zamanda zekice ve alaycı hikayesini anlatıyor. Eski bir Rus masalına dayanan “Askerin Öyküsü” nde, Stravinsky’ nin herbiri solist konumunda olan 7 çalgı için bestelediği, icrası son derece zor pasajlar ile öne çıkan caz, vals, ragtime ve tangoyu harmanlayan müziği eşliğinde Gerard Depardieu, Roger Waters, Christopher Lee, Genco Erkal gibi birçok ünlü sanatçı rol aldı.

Festival, 11 Mayıs Cumartesi akşamı ünlü İskoç Kemancı Candida Thompson, Piyanist Hülya Keser ve Belçikalı Klarnetist Raf De Keninck’in sunacağı Keman – Piyano ve Keman – Klarnet – Piyano Konseri ile sona erecek.  

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin bu yıl 15.sini düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali; Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve katkılarıyla, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ ın katkılarıyla ve Telsim Vodafone’un iletişim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Konserin biletleri: Deniz Plaza’ lar (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Yeni Kent), Bellapais Bilet Ofisi, konser girişinden ve online olarak biletfest.com dan alınabiliyor.                      

Tüm Konserleri için ayrıntılar: Facebook/instegram:bellapaisspringmusicfestival

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