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Halkın Partisi'nden yarınki greve destek: Hükümetin istifa ettirilmesine odaklanmalıyız

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Halkın Partisi, yaptığı açıklamada, yarınki greve destek vereceğini,"Hükümetin istifa ettirilmesine odaklanmak gerek" ifadeleriyle duyurdu.
Halkın Partisi'nden yarınki greve destek: Hükümetin istifa ettirilmesine odaklanmalıyız

Halkın Partisi(HP) yarınki greve destek vereceklerini ancak "hükümetin istifa ettirilmesine" de odaklanmak gerektiğini belirtti.

HP’den yapılan yazılı açıklamada,  yarınki greve destek verecekleri, öte yandan asıl karşı çıkılması gerekenin et ithali ya da hayvancılarla diyalog kurulmaması değil, mevcut hükümet olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Halk iradesinin gasp edilmesinin en somut göstergesi UBP-DP-YDP hükümetinin varlığıdır. Bugün bu gayrimeşru hükümetin et ithali konusunda geri adım atsa dahi yarın bir başka konuda bir başka üretici kesimi zarara uğratacağı, bir başka kurumu batıracağı veya birilerine peşkeş çekeceği kesindir” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin “ben bilirim ben yaparım” yaklaşımı sergilediği de savunulan açıklamada, “Hükümetin bir an önce istifa etmesi ve ülkenin erken seçime gitmesi gerektiği artık çok net şekilde ortaya çıkmıştır” denildi.

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