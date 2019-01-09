Hamaney: ABD'yi birinci dereceden ahmaklar yönetiyor

İran İslam devrimi ile ilgili bir yıldönümünde konuşan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğunu belirtip "Bunlar birinci dereceden ahmaklar" dedi.

İran İslam devrimi ile ilgili bir yıldönümünde konuşan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğunu belirtip "Bunlar birinci dereceden ahmaklar" dedi.

8 Ocak 1978 yılı ayaklanmasının yıldönümü münasebetiyle başkent Tahran'da toplanan kalabalığa seslenen İran dini lideri, şöyle konuştu:

"Bir süre önce ABD'li bir devlet adamı, teröristlerin arasında yaptığı bir konuşmada '2019 yılbaşını Tahran'da kutlamayı ümit ediyorum' demişti. 2019 yılbaşı kutlamalarının üzerinde günler geçti."

1979 İran İslam devriminin ardından da ABD yönetiminin ekonomik yaptırımları başlattığına dikkat çeken Hamaney, o dönemde Amerikalı siyasetçilerin İran için 5-6 ay ömür biçtiklerini hatırlattı.

ABD'li yetkililerin İran aleyhindeki iddialarının gerçekleşmediğine işaret eden Hamaney, "Bazı Amerikalı liderler kendilerini deliliğe vuruyor. Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

ABD'nin dış politikasını belirleyen yetkililerin İran'a yaklaşımının 'akıldışı' olduğunu belirten dini lider, "Bunlar birinci dereceden ahmaklar" vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Yaptırımlar, ülkeyi ve halkı baskı altına sokuyor. Amerikalılar, bu yaptırımların tarihte bir eşi benzeri olmadığını mutlulukla söylüyor. Evet, eşi benzeri yok. İnşallah, Amerikalıların uğrayacağı yenilginin de eşi benzeri olmayacak."