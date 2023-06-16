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Hamitköy ağıllar bölgesinde karantina ve aşılama kararı alındı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesi üzerine Hamitköy ağıllar bölgesinde 2 aylık karantina, aşılama ve karantina bölgesinin dezenfekte edilmesi kararı alındığını duyurdu.
Hamitköy ağıllar bölgesinde karantina ve aşılama kararı alındı

Tarım  ve  Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, dün, 33/1998 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası, 12 (1) Maddesi altında oluşturulan İlçe Emniyet Kurulu, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığında artış olduğu ve olası bir salgını önlemek amacıyla ivedi olarak alınması gerekli önlemlerle ilgili konuları görüşmek için toplantı yaptı.

Salgın hastalık ile ilgili tüm paydaşlarla ortak olarak alınan kararlar şöyle,

“Tarım Bakanlığı tarafından bugünden itibaren 2 ay süre ile salgın hastalığın görüldüğü Hamitköy ağıllar bölgesi ve 3 km’lik alanı kapsayan bölgede, karantina ve hastalıkla mücadele tedbiri kararı alınmış olup, bölgeye giriş çıkışların tek noktadan yapılabilmesi için gerekli tedbir ve önlemin Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından yapılması

Veteriner Dairesi tarafından bugünden itibaren 6 ekip ile hayvanların aşılanmasına başlanması

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından araç ve yaya ekipleri ile karantina bölgesinin dezenfekte edilmesi

Karantina ve hastalıkla mücadele hususunda tüm çalışmaların Tarım Bakanlığı’nın kontrol ve koordinesinde yapılması” 

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