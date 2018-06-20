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Harmancı: “Hedefimiz sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı hedeflerinin, sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek olduğunu kaydederek “macera peşinde değiliz” dedi.
Harmancı: “Hedefimiz sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek”

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi, bu sabah Demokrasi Ortaokulu, ardından da Kardeş Ocağı’nı ziyaret etti.  Harmancı, Kardeş Ocağı’nda yaptığı konuşmada, üyelerine 4 yıllık hizmet ve icraatlarını aktararak, 2018-2022 dönemi için planladığı projeleri hakkında bilgi verdi. 2010-2012 döneminin ciddi ve acılı bir süreç olduğunu anımsatan Harmancı, bu dönemin kötü yönetimin nasıl olabileceğini gösteren bir örnek olduğunu vurguladı. 

“Bu nedenle dört yıl önce aday olurken istikrarı sağlayacak ekonomik programı çok iyi çalıştık” diyen Harmancı, bankalar ve esnafa olan borçlar, geçmişte emekliye ayrılan çalışanların kıdem tazminatı borçlarının ödenerek kapatıldığını,“bütçe performansının yüzde 50’den yüzde 89’a çıkarıldığını, öz kaynak gelirlerinde yüzde yüzlük artış sağlandığını” anlattı. 

“LTB ARTIK YATIRIMLAR İÇİN FİNANSMAN GÜCÜNE ULAŞTI”
Ekonomik istikrarın sağlandığını ve LTB’nin artık yatırımlar için finansman gücüne ulaştığına da işaret eden Harmancı, “öz kaynak gelirlerinde kaydettiğimiz bu artış ile artık geri ödeme sıkıntısı yaşamadan önemli yatırımlar yapabilecek seviyeye ulaştık. Önümüzdeki 4 yılda hibelere ek olarak öz kaynak gelirlerimiz ve sağladığımız finansman ile en az 35 milyon TL değerinde yatırımı şüphesiz yapacağız. Ayrıca, 2018-2022 dönemi için toplam 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım hibesini garanti altına aldık” diye konuştu. Harmancı, bu yolla, Lefkoşa için yapılacak olan yatırımlar hakkında detaylı bilgi de verdi. Harmancı, üyelerin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.

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