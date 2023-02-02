Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’deki belediyelerle kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyor

Harmancı: Kurumsal ve karşılıklı saygıya dayalı iş birliğine önem veriyoruz

Başkan Harmancı bu kapsamda Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel yönetimlerden sorumlu isimlerinden İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü de hazır bulundu.

Türkiye’deki belediyeler ile ülkemiz belediyelerinin kurumsal ve karşılıklı saygıya dayalı iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, bu yönde atılacak adımların yararlı sonuçlar getireceği vurgulandı.

Hizmet odaklı projeler konusunda aktif işbirliğinin sağlanabilmesi konusunda ilerleme kaydedilmesi, bu yönde özellikle başkent Lefkoşa’nın kardeş belediyeleri ile ilerlettiği diyaloğun daha ileriye götürülmesinin sağlanması da görüşmede değerlendirilen bir diğer konu oldu.

Ülkemizde ve Türkiye’de son dönemlerde yaşanan siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Başkan Harmancı iki ülke yerel yönetimlerinin kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları için Tığlı ve Karabat’a teşekkür etti.