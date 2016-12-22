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Harmancı, LBO Çocuk Korosu’nu kabul etti

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Harmancı, LBO Çocuk Korosu’nu kabul etti
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu’nu kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Koro Şefi Hare Yakula, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya Koro’ya gösterdiği destekten dolayı teşekkür derek, Harmancı’yı Koro’nun yarınki yeni yıl konserine davet etti.

Konserde, dostluk ve kardeşlik mesajlarının verileceğini ifade eden Yakula, korolarının 4 yıldan beridir konserler verdiğini söyledi.

Gecede, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu’nun yanı sıra Geçitkale Belediye Korosu ve Mesarya Bölge Korosu’nun da konuk koro olarak yer alacağını belirten Yakula, konsere girişin ücretsiz olacağını belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu ile gurur duyduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Çocuk Korosu’nun sunduğu konserlerin her zaman büyük beğeni ve takdir topladığını kaydeden Harmancı,  koronun 2017 yılı içerisinde yeniden yurt dışında konser vermesi ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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