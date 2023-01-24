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Harmancı: Yeni dönemde diyalog ve iş birliği içerisinde hareket etmek olumlu sonuçlar yaratacaktır

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Harmancı: Yeni dönemde diyalog ve iş birliği içerisinde hareket etmek olumlu sonuçlar yaratacaktır
Harmancı: Yeni dönemde diyalog ve iş birliği içerisinde hareket etmek olumlu sonuçlar yaratacaktır

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile görüştü. İki belediyeden yöneticilerin de yer aldığı görüşmede, kanalizasyon konusu yanında iki belediyenin diyalog ve iş birliği içerisinde yapabileceği çalışmalara değinildi.

Kanalizasyon konusundaki uzlaşmazlığın çözümü için ortak komite kuruluyor

Geçmiş dönemlerden günümüze gelen kanalizasyon sisteminin LTB üzerinden kullanılarak herhangi bir ücret (arıtma ve taşıma) ödenmemesi konusunda LTB Başkan Harmancı ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Amcaoğlu bu konuda iyi niyet yaklaşımı ortaya koyarken, ortak komite kurularak teknik detayların irdelenmesi ve çözüm alternatiflerinin belirlenmesine karar verildi.

Kurulacak komitede iki belediyenin kanalizasyon ekipleri, hukukçular ile mali işlerde yetkili personelin olacağı ve komitenin teknik toplantılarının tamamlanmasının ardından iki başkanın süreci değerlendirmek için yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

İki başkan tesisin işletmesini yürüten firmaya olan borcun kapatılabilmesi adına hükümet nezdinde de girişim yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

Ortak Hayvan Barınağı ile ilgili iş birliği süreci başlatıldı

Toplantıda yer alan bir diğer gündem maddesi ortak hayvan barınağı oldu. Şehirlerin doğal yaşamının bir parçası olan can dostlara barınma ve yanında kayıt işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile de ilgilenen bir merkez oluşturulması amacı ile çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Maliyetleri düşürecek ortak ihaleler konusu da görüşüldü

İki belediyenin yakın konumları nedeni ile bazı ihalelerin ortak çıkılabilmesi de toplantının bir diğer önemli konusu oldu. Yükselen maliyetlerin iki belediyenin de ekonomik şartlarını zorladığı konusunda hem fikir olunurken, çıkılacak bazı ihalelerin ortaklaştırılmasının maliyet açısından belediyeleri rahatlatacağı vurgulanıyor.

İki belediye başkanı kurulacak komitenin çalışmaları ve başlatılan diğer ortaklaşmalarda yol haritasının ortaya çıkması ile yeniden bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

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