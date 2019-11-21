  • BIST 106.805
  • Altın 269,351
  • Dolar 5,6889
  • Euro 6,3007
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

"Hasta yakını hemşire darp etti"

» »
KTAMS, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün görevi başındaki bir hemşirenin kendi sorumluluğu olmamasına rağmen başka bir bölüme yönlendirdiği hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirdi ve bu olayı kınadı.
"Hasta yakını hemşire darp etti"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde bugün görevi başındaki bir hemşirenin kendi sorumluluğu olmamasına rağmen başka bir bölüme yönlendirdiği hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını bildirdi ve bu olayı kınadı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, kamu sağlık çalışanlarının görevleri başında karşılaştıkları sözlü ve fiziki şiddet olaylarının her geçen gün artarak artık dayanılmaz bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Bengihan şunları kaydetti: “Defalarca yapılan basın açıklamaları ve eylemlere rağmen Hükümet edenler, güvenlik zaafiyetlerini giderme konusunda hiçbir adım atmamaktadır. Sağlık merkezlerinde güvenliğin sağlanması sadece sağlık çalışanları için değil, hizmet alan hastalar için de gereklidir. Darp edilen sağlık emekçisi arkadaşımıza geçmiş olsun derken yapılan bu darp olayını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bunu şiddetle kınadığımızı bildirir; sağlıktaki eksiklikler ve yasal düzenlemeler için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiriz”.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü21 Kasım 2019 Perşembe 16:42
  • 22 kiloluk esrar kaçakçılığı olayını ortaya çıkaran gümrük personeline plaket verildi21 Kasım 2019 Perşembe 16:36
  • Ulaştırma Bakanı Atakan: “Yarım kalan yol projelerinin tamamlanması için çalışıyoruz”21 Kasım 2019 Perşembe 16:32
  • İskele’de Kumarhaneye Girmeleri ve Bulunmaları yasak 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı21 Kasım 2019 Perşembe 16:27
  • Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi21 Kasım 2019 Perşembe 16:25
  • Para kambiyo yasasına aykırı hareket21 Kasım 2019 Perşembe 16:23
  • Ercan'da Uyuşturucu olduğu düşünülen emarelere el konuldu21 Kasım 2019 Perşembe 16:19
  • Berlin'deki üçlü görüşme öncesinde “Barış ve çözüm yanlısı” örgütler yarın eylem yapıyor21 Kasım 2019 Perşembe 15:55
  • “Tel-Sen pazartesinden sonra tüm yasal haklarını kullanacak, grev ve eylemleri yürürlüğe koyacak”21 Kasım 2019 Perşembe 15:39
  • Cumhurbaşkanlığındaki görüşme tamamlandı... Liderlerden görüşme sonrası açıklamalar….21 Kasım 2019 Perşembe 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti