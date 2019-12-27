Hastanedeki çocuklara yeni yıl süprizi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Çocuk Servisi, Cerrahi Servis ve Poliklinikteki hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Güngördü’ye, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi çalışanları ve Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Kulübü öğrencileri eşlik etti.

Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, “Küçük Bedenler Kocaman Kalpler” projesi kapsamında yapılan ziyaret esnasında çocuklara hediyeler dağıtılırken, Cerrahi Servis’te yatan hastalar ve hasta yakınlarına kolonya hediye edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni yılda tüm hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak sağlıklı bir yıl diledi. Ayrıca, ziyaret esnasında kendisine eşlik eden Eczacılık Fakültesi öğrencilerine de katkılarından dolayı teşekkür etti.