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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 1 ölü, 2 yaralı

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İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangına uykuda yakalanan 3 kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden 4 yaşındaki Elif Mislina Eker hayatını kaybetti. Abla Yeşim Eker'in ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı.  

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda meydana geldi. 

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. 

Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

KÜÇÜK ELİF HAYATINI KAYBETTİ 

Ağır yaralanan Elif Mislina Eker (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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