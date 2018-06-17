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Hava karardı adeta gök yarıldı! Yağmur İstanbul'u fena vurdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Hava bir anda karardı adeta gök yarıldı.
Hava karardı adeta gök yarıldı! Yağmur İstanbul'u fena vurdu

İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları açmak için çalışıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağanak yağış uyarısı yapmıştı.

3 SAAT ETKİLİ OLACAK:

Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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