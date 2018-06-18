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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu...
Hava nasıl olacak?

Serin ve nemli hava ülkedeki etkisini bu hafta da sürdürecek. 

İç kesimlerde sıcaklık 31 dereceye kadar düşecek. Yarın yer yer sağanak yağmur da bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Yarın yer yer sağanak veya gök gürültü sağanak yağmur bekleniyor. Hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 ile 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında olacak. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağış gününde zaman zaman kuvvetli esecek.

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